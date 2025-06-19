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19 июн 2025

Smart может вернуть в модельный ряд родстер, но все зависит от спроса

Smart может вернуть в модельный ряд родстер, но все зависит от спроса
Автор фото: фирма-производитель

Компания Smart может вернуться к своим спортивным корням. Как стало известно из заявлений главы британского подразделения Smart Джейсона Олбатта, бренд рассматривает возможность возрождения культовой модели родстера, выпускавшегося в начале 2000-х годов

По словам Олбатта, компания заинтересована в выпуске автомобиля в таком кузове. Он отметил, что подобные модели пользуются любовью среди автолюбителей, несмотря на непредсказуемую погоду. Однако окончательного решения о запуске пока нет – прежде необходимо понять, будет ли достаточный спрос на электрический родстер.

Сейчас Smart сосредоточен на массовых моделях: в линейке уже представлены три электрокроссовера, а в разработке находится конкурент Tesla Model 3 электрический седан Smart #6. Предполагается, что он будет построен на платформе PMA2+, как и китайский Zeekr 007, и получит версии с одним и двумя электромоторами.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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