Smart готовит крупный лифтбек 6 для Китая

В Китае рассекречены изображения первого лифтбека Smart под индексом индекс 6. Фотографии появились в каталоге местного Минпрома, что свидетельствует о прохождении сертификационной процедуры и намекает на скорый рыночный дебют

В целом, «шестерка» имеет оригинальный дизайн. О фирменных элементах бренда свидетельствуют только характерная форма воздухозаборника и широкие задние крылья. В остальном внешний облик автомобиля выполнен в стиле «китайцев». Габариты лифтбэка: длина – 4906 мм, ширина – 1922 мм, высота – 1508 мм, а колесная база – 2926 мм. Изображений салона на данный момент нет.

Известно, что Smart 6 получит гибридную силовую установку, в составе которой 1,5-литровый мотор на 163 л.с. как у Smart 5. Если преемственность с «пятеркой» сохранится, то в паре с бензиновым ДВС будет работать электродвигатель мощностью 272 л.с.