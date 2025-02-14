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14 фев 2025

Smart готовит первый седан: флагман бренда дебютирует в 2025 году

Smart готовит первый седан: флагман бренда дебютирует в 2025 году
Автор фото: фирма-производитель

Компания Smart, известная своими компактными городскими автомобилями, выходит за пределы привычных форматов. В 2025 году бренд представит первый седан, который получит название Smart #6. Новинка станет флагманом линейки и будет конкурировать с Tesla Model 3

Седан Smart #6 построят на платформе PMA2+, которая используется в Zeekr 007 и Zeekr GT. В основе силовой установки – один или два электромотора, а емкость аккумуляторов составляет 75 кВт*ч и 100 кВт*ч соответственно количеству двигателей. Самая дорогая версия Brabus получит 637-сильную силовую установку и тем самым станет самой мощной моделью Smart. Ожидаемый запас хода - 800 км.

Внешний облик седана разработан Mercedes-Benz, а за техническую часть и производство отвечает Geely. Такой подход уже применяется в кроссоверах Smart, включая Smart #3 и Smart #5. Пока детали дизайна серийной версии не раскрываются, но вероятно, первые изображения мы получим в ближайшие месяцы.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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