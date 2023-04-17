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17 апр 2023

Представлен Smart #3

Представлен Smart #3

Компания Smart, которой совместно руководят Geely и Daimler, представила в Китае очередное пополнение своего модельного ряда

Перед нами самый крупный «Смарт» в линейке, хотя в сравнении с другими машинами новинку можно поставить лишь в B-класс. Габариты электрокара — 4400х1844х1556 миллиметров при колёсной базе 2785 миллиметров. Все двигатели  здесь позаимствованы у Smart #1 – в базовом исполнении машина получит единственный 270-сильный электромотор. В версии Brabus уже будет установлено два электромотора, совокупной мощности в 428 лошадиных сил.

Дизайн машины в целом получился обтекаемым – везде плавные линии. За доплату крышу можно будет покрасить в контрастный цвет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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