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21 июл 2021

Smart анонсировала электрический кроссовер

Smart анонсировала электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Новинка станет самой габаритной в модельной линейке Smart. Дебютирует новинка на выставке IAA в Мюнхене, которая откроется 7 сентября

Итак, на данный момент мы имеем только несколько фотографий, да и те не могут дать нам возможность составить полное впечатление о внешнем облике новинки.  Во всяком случае стоит отметить сравнительно длинную крышу – это говорит нам о том, что машина получит полноценный четырехместный салон. Кроме того новика окажется крупнее нынешней пятидверной модели ForFour.  Наши западные коллеги считают, что модель окажется схожей по габаритам с текущим поколением Mini Countryman.

Вся техническая составляющая будет возложена на плечи Geely. Электрический ¬кроссовер Smart построят на модульной платформе SEA и снабдят аккумуляторами, позволяющими проехать без подзарядки до 500 километров по циклу WLTP. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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