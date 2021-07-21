Smart анонсировала электрический кроссовер

Новинка станет самой габаритной в модельной линейке Smart. Дебютирует новинка на выставке IAA в Мюнхене, которая откроется 7 сентября

Итак, на данный момент мы имеем только несколько фотографий, да и те не могут дать нам возможность составить полное впечатление о внешнем облике новинки. Во всяком случае стоит отметить сравнительно длинную крышу – это говорит нам о том, что машина получит полноценный четырехместный салон. Кроме того новика окажется крупнее нынешней пятидверной модели ForFour. Наши западные коллеги считают, что модель окажется схожей по габаритам с текущим поколением Mini Countryman.

Вся техническая составляющая будет возложена на плечи Geely. Электрический ¬кроссовер Smart построят на модульной платформе SEA и снабдят аккумуляторами, позволяющими проехать без подзарядки до 500 километров по циклу WLTP.