В компании smart подготовили к автосалону во Франкфурте концепт полностью автономного электромобиля, который получил название Vision EQ fortwo. Больше всего в названии смущает первое слово, так в Mercedes-Benz, который как и smart, входит в концерн Daimler AG, называют концепты, которые вскоре станут серийными.

То есть, можно с определенной долей уверенности утверждать, что буквально через несколько лет автомобилям smart не будут нужны водители. У концепта нет руля и педалей: вместо первого установлен большой экран жидкокристаллического дисплея. Нет в двухместном салоне и кнопок: все команды отдаются голосом или с помощью специального приложения для смартфонов.

Vision EQ fortwo как и классические smart — заднеприводный. Но в движение его приводит электромотор. В полу установлен блок батарей емкостью 30 киловатт-часов. За счет применения сверхлегких материалов запас хода у концепта превышает 300 километров.

Концепт: виденье компанией smart автомобиля будущего для систем каршеринга. Для того, чтобы воспользоваться автомобилем не нужно будет его искать: достаточно вызвать его к себе с помощью смартфона. По мнению экспертов к 2025 году число пользователей систем каршеринга в мире достигнет 36,7 миллиона человек. Именно к этому моменту автопроизводители и планируют вывести на рынок полностью автономные автомобили.