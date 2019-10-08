Smart ищет английской сексуальности

Шеф-дизайнер Mercedes-Benz Гордон Вагенер заявил, что следующее поколение субкомпактной модели Smart будет вдохновлено первым поколением современного MINI

По словам Вагенера, «Смарту» не хватает «сексуальности», и именно поэтому он будет искать вдохновение в первых моделях перезапущенного MINI. В разговоре с Autocar он пояснил, что Smart достаточно давно на рынке, и что ему пора становиться более «взрослым». Именно в Mini есть сочетание той самой «сексуальности» с простотой. По словам Вагенера, именно это сейчас нужно покупателям.

Правда, таких глобальных изменений нужно еще дождаться, ведь модель представят публике лишь в 2022 году, а пока на сцену выходят обновленные версии моделей Fortwo и Forfour, которые производитель показал на Франкфуртском автосалоне. Обе модификации оснащены электрическими силовыми установками, в составе которой 82-сильный мотор и батарея емкостью 17,6 киловатт-часов.