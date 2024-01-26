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26 янв 2024

В Китае был замечен новый Smart

В Китае был замечен новый Smart

На одной из китайских парковок был замечен скрывающийся под камуфляжем прототип будущего компактвэна от Smart, который на данный момент обозначается под индексом HY11. Показать вживую модель могут на Пекинском автосалоне в этом году

Судя по изображениям, автомобиль будет достаточно крупным, по крайней мере, больше кроссоверов Smart #1 и #3. Более того, отличается квадратной формой кузова и совершенно новым дизайном. Можно также заметить, что компактвэн получит спереди сплошной светодиодный фонарь.

На передней панели в салоне установлен широкий цифровой экран мультимедийной системы, растянутый в сторону переднего пассажира, и небольшой дисплей цифровой “приборки”. Мультируль выполнен в том же стиле, что у Smart #3. Селектор коробки передач на рулевой колонке. Центральный тоннель достаточно узкий и на нем уместилось только два подстаканника и небольшая платформа, видимо, для беспроводной зарядки телефона.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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