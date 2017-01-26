Южнокорейская компания SsangYong сообщает о начале продаж на российском рынке нового компактного кроссовера Tivoli, а также его удлиненной модификации Tivoli XLV.

С возобновлением поставок своих автомобилей в нашу страну южнокорейский автопроизводитель решил расширить свою российскую линейку кроссовером Tivoli, который уже давно продается как у себя на родине, так и в Европе. И при этом показывает весьма неплохие результаты. Так, в Южной Корее именно на него приходится до 55% всех продаж компании.

Сам же автомобиль представляет собой компактный городской кроссовер, который вне зависимости от модификации (стандартная или XLV), поставляется только в пятиместном исполнении.

Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый бензиновый eXGI с отдачей 128 л.с., который может работать в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Стоит отметить, что МКПП будет доступна только в самой бюджетной комплектации, все остальные будут оснащены безальтернативной АКПП. Впрочем, в компании отмечают, что со временем моторная гамма автомобиля пополнится еще и полуторалитровым агрегатом.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается: комплектом подушек безопасности, ставшей уже привычной связкой ABS+EBD, электроприводом и подогревод для боковых зеркал, кондиционером и аудиоподготовкой. Более продвинутые версии поставляются с информационно-развлекательным комплексом с 7-дюймовым тачпадом, светодиодным освещением салона, камерой заднего вида, шторками и боковыми эйрбэгами, системой климат-контроля, а также системой обогрева всех кресел и рулевого колеса. Интересно, что система ЭРА-ГЛОНАСС в списке опций отсутствует.

Приобрести новинку можно у официальных дилеров компании можно уже сейчас. Ее начальная стоимость составит 999 000 рублей, тогда как топовый вариант обойдется будущему владельцу в 1 739 000 рублей.