Представлена новая Subaru Impreza

Компания Subaru в рамках Лос-Анджелесского автосалона представила Impreza нового поколения. Модель сохранила прежнюю платформу, но пережила серьезную техническую модернизацию

Во-первых, производитель решил удалить механическую КПП из линейки агрегатов, так что теперь клиенты будут довольствоваться лишь вариатором. Во-вторых, у машины появился новый мотор – 2.5-литровы оппозитник, который развивает 185 лошадиных сил. Правда, этот двигатель будет доступен лишь для заряженной Subaru Impreza RS.

Базовым же агрегатом останется двухлитровая оппозитная «четвёрка» на 154 л.с. и 197 Нм крутящего момента: её установят на версии Base и Sport. Внешность новинки выполнена в стиле родственного кроссовера Crosstrek, а в салоне появилась фирменная медиасистема с возможностью беспроводного подключения смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto