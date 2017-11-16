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16 ноя 2017

Subaru возвращает в Россию большой седан

Subaru возвращает в Россию большой седан
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделении Subaru объявило о том, что на нашем рынке возобновятся продажи большого седана бизнес-класса Legacy, продажи которого были прекращены в конце 2014 года из-за неконкуретной цены и скачка валютных курсов.

У дилеров в нашей стране Subaru Legacy появится в мае 2018 года, поэтому цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж. У нас продается грузопассажирская версия Legacy, универсал Outback, который, несмотря на высокую стоимость, пользуется стабильным спросом.

Нынешнее поколение Subaru Legacy появилось в 2014 году, а в начале этого года пережило рестайлинг. Моторная гамма седана зависит от рынка: где-то он продается с 2,5-литровым двигателем мощностью 175 л.с., а где-то с 3,6-литровым мощностью 260 л.с. С каким мотором седан будет продаваться у нас пока неизвестно. Вне зависимости от силового агрегата седан оснащается вариатором Lineatronic и полноприводной трансмиссией с муфтой подключения задних колес.

С чем связано решение вернуть Subaru Legacy на наш рынок неизвестно: даже до кризиса модель не продавалась тиражом больше тысячи экземпляров в месяц.

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При написании новости использовалась информация:
Subaru

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