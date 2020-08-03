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3 авг 2020

Subaru BRZ пришел конец

Subaru BRZ пришел конец
Автор фото: фирма-производитель

Subaru объявила о прекращении приема заявок на Subaru BRZ. Скорее всего, это говорит о полном завершении производства спорткара

Производство BRZ и ее сестры-близнеца Toyota GT 86 началось 16 марта 2012 года на заводе концерна Fuji Heavy Industries, расположенного в городе Ота, префектура Гумма, Япония. Автомобиль переживал и взлеты, и падения. Сначала сообщалось, что спрос оказался в четыре раза выше ожиданий. А в 2019 году японские издания писали о падении продаж.

Несколько лет Subaru BRZ продавались и в России. Поставки были завершены в 2016-м из-за слабого спроса. Поскольку Subaru BRZ и Toyota 86 выпускаются на одном заводе, то в скором времени наверняка прекратится производство и второй модели. Точных сведений о судьбе компактных и относительно доступных спорткаров Subaru и Toyota пока нет, но до коронавируса периодически появлялись слухи о том, что следующее поколение перейдет на модульную платформуTNGA и получит 2,4-литровый 260-сильный «оппозитник» Subaru. Прежде для автомобилей предлагалась только 2,0-литровая атмосферная «четверка» мощностью 197 л.с.\

При написании новости использовалась информация:
Drom

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