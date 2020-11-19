Представлен новый Subaru BRZ

Subaru представила второе поколение заднеприводного спорткупе BRZ. Презентация новинки прошла в Калифорнии

Новый BRZ сделан на модернизированном шасси предыдущего, то есть ранее циркулировавшие слухи о переводе купе на платформу TNGA не оправдались, машина сохранила свою собственную ходовую часть. По каркасу кузова автомобиль также частично унифицирован с предшественником, но его конструкция была основательно переработана. Спереди в шасси применили спроектированный с нуля подрамник — он сделан «с элементами Subaru Global Platform». Под капотом у BRZ самые серьезные изменения: 2,0-литровый оппозитный мотор мощностью 200 л.с. уступил место 2,4-литровому атмосферному с такой же компоновкой, его отдача составляет 228 л.с. Двигатель работает он в связке с 6-скоростной «механикой» или же 6-скоростным «автоматом».

Дизайн нового BRZ более агрессивный, чем у старой модели — решетка радиатора стала шире, пластика панелей — выразительнее. Линия крыши имеет едва уловимую продольную подштамповку для ощущения «двойного пузыря» — это отсылка к классическим гоночным автомобилям.