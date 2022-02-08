Представлена новая модификация Subaru BRZ

На первый взгляд перед нами некая базовая комплектация машины, иначе как объяснить использование самых простых штампованных дисков. Впрочем, на деле все куда серьезнее

Этот BRZ создали специально для участия в кольцевых гонках монокубка Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup, который впервые запускают в 2022 году. Соответственно, описываемая машина оборудована по последнему слову техники и безопасности.

Инженеры центра STI, дорабатывая машину, установили на нее каркас безопасности и шеститочечные ремни. Из важных технических компонентов стоит отметить модернизированную систему охлаждения. Спорткар будет испытывать серьезные нагрузки, так что вопрос эффективного теплоотвода здесь крайне важен.

К слову, силовую установку оставили нетронутой. Здесь под капотом находится атмосферный мотор объемом 2.4 литра. Мощность - 235 лошадиных сил. Крутящий момент- 250 Нм. Максимальная скорость - 240 километров в час, а разгон до сотни занимает всего семь секунд.