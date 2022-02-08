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8 фев 2022

Представлена новая модификация Subaru BRZ

Представлена новая модификация Subaru BRZ
Автор фото: фирма-производитель

На первый взгляд перед нами некая базовая комплектация машины, иначе как объяснить использование самых простых штампованных дисков. Впрочем, на деле все куда серьезнее

Этот BRZ создали специально для участия в кольцевых гонках монокубка Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup, который впервые запускают в 2022 году. Соответственно, описываемая машина оборудована по последнему слову техники и безопасности.

Инженеры центра STI, дорабатывая машину, установили на нее каркас безопасности и шеститочечные ремни. Из важных технических компонентов стоит отметить модернизированную систему охлаждения. Спорткар будет испытывать серьезные нагрузки, так что вопрос эффективного теплоотвода здесь крайне важен.

К слову, силовую установку оставили нетронутой. Здесь под капотом находится атмосферный мотор объемом  2.4 литра. Мощность -  235 лошадиных сил. Крутящий момент- 250 Нм. Максимальная скорость - 240 километров в час, а разгон до сотни занимает всего семь секунд.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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