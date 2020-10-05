Автомобильный портал Motorpage
5 окт 2020

Subaru опубликовала первое фото нового поколения BRZ

Subaru опубликовала первое фото нового поколения BRZ
Автор фото: фирма-производитель

Спорткупе Subaru BRZ второго поколения выйдет до конца текущего года, и компания решила подогреть интерес к грядущей новинке первым официальным промофото

К сожалению, на снимке запечатлена только небольшая часть автомобиля: колесо, крыло с прорезью, дверь и порог. Кстати, такие же 18-дюймовые 10-спицевые диски устанавливаются с завода на Toyota GR Yaris. Это лишний раз подтверждает тот факт, что Subaru BRZ и Toyota GT86 вновь будут идентичны.

Выпускать мотор для спорткаров будет Субару: это 2,4-литровый 260-сильный «оппозитник». Он дебютировал несколько лет назад на крупном кроссовере Subaru Ascent. На первом поколении GT86/BRZ, напомним, применялась безальтернативная 2,0-литровая атмосферная «четверка» мощностью 197 л.с. Автомобили были построены на общей заднеприводной платформе.

Сведения об архитектуре для нового поколения разнятся: одни источники пишут, что модели перейдут на модульную TNGA, на которой построены почти все последние Toyota, другие — что для GT86/BRZ используют шасси от купе первого поколения, но в модернизированном виде.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru BRZ (2017)

Subaru BRZ пришел конец

03 августа 2020
Subaru BRZ tS

Subaru подготовила трековый вариант купе BRZ

09 июня 2017
Subaru BRZ STI 2017

Subaru назвала дату премьеры купе BRZ STI

31 мая 2017

Subaru представила обновленную версию BRZ

06 декабря 2016
Subaru BRZ

Subaru BRZ доживет до лета

29 февраля 2016
Subaru BRZ

На российский рынок вышла новая модификация спортивного купе Subaru BRZ

29 июня 2015

 Новости Subaru BRZ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 осознание через принятие Тест драйв
05 октября 2020

Hyundai Genesis G90
"Осознание через принятие"
Porsche Cayenne Coupe - porsche cayenne turbo s e-hybrid coupe 2020 гибридный воин
Тест драйв
02 октября 2020

Porsche Cayenne Coupe
"Гибридный воин "
Lexus GX - lexus gx 460 2020 последние танки джоконды
Тест драйв
30 сентября 2020

Lexus GX
"Последние танки Джоконды"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 7 9 8