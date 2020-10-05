Subaru опубликовала первое фото нового поколения BRZ

Спорткупе Subaru BRZ второго поколения выйдет до конца текущего года, и компания решила подогреть интерес к грядущей новинке первым официальным промофото

К сожалению, на снимке запечатлена только небольшая часть автомобиля: колесо, крыло с прорезью, дверь и порог. Кстати, такие же 18-дюймовые 10-спицевые диски устанавливаются с завода на Toyota GR Yaris. Это лишний раз подтверждает тот факт, что Subaru BRZ и Toyota GT86 вновь будут идентичны.

Выпускать мотор для спорткаров будет Субару: это 2,4-литровый 260-сильный «оппозитник». Он дебютировал несколько лет назад на крупном кроссовере Subaru Ascent. На первом поколении GT86/BRZ, напомним, применялась безальтернативная 2,0-литровая атмосферная «четверка» мощностью 197 л.с. Автомобили были построены на общей заднеприводной платформе.

Сведения об архитектуре для нового поколения разнятся: одни источники пишут, что модели перейдут на модульную TNGA, на которой построены почти все последние Toyota, другие — что для GT86/BRZ используют шасси от купе первого поколения, но в модернизированном виде.