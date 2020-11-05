Subaru опубликовала фото второго поколения BRZ

Премьера спорткара Subaru BRZ второго поколения состоится 18 ноября. Чтобы подогреть интерес к грядущей новинке, японская компания опубликовала официальное промоизображение. На снимке запечатлен фрагмент передка: фара, половина капота, часть бампера, зеркало заднего вида

Новых технических подробностей Subaru не приводит. BRZ будет унифицирован со следующим поколением Toyota GT86. Однако сведения о платформе разнятся: одни источники пишут, что модели перейдут на модульную архитектуру TNGA, на которой построены почти все последние новинки Toyota, другие — что для GT86/BRZ используют шасси от купе текущего поколения, но в модернизированном виде.

Выпускать мотор для спорткаров будет Субару: это 2,4-литровый 260-сильный «оппозитник». Он дебютировал несколько лет назад на крупном кроссовере Subaru Ascent. На нем ДВС развивает 264 л.с. и 376 Нм.