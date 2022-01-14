Компания Subaru представила два уникальных прототипа

На открывшейся 14 января Токийском автоалоне (Tokyo Auto Salon 2022) Subaru представила два прототипа, созданных подразделением Subaru Tecnica International (STI): STI E-RA и Solterra STI

Начнем с последнего. «Заряженная» Solterra отличается от своего «исходника» колесами с низкопрофильной резиной, большим спойлером и тонкой красной декалью, которая пущена по периметру кузова. Производитель заявляет, что технические характеристики будут несколько отличаться от оригинальной «Солтерры», однако, подробностей в Subaru не приводят.

На этом фоне куда интереснее выглядит STI E-RA – электрический тысячесильный гиперкар, который разработали для установления своеобразного рекорда на Нюрбургринге – проехать круг за четыреста секунд. Точная мощность силовой установки