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14 янв 2022

Компания Subaru представила два уникальных прототипа

Компания Subaru представила два уникальных прототипа

На открывшейся 14 января Токийском автоалоне (Tokyo Auto Salon 2022) Subaru представила два прототипа, созданных подразделением Subaru Tecnica International (STI): STI E-RA и Solterra STI

Начнем с последнего. «Заряженная» Solterra  отличается от своего «исходника» колесами с низкопрофильной резиной, большим спойлером и тонкой красной декалью, которая пущена по периметру кузова. Производитель заявляет, что технические характеристики будут несколько отличаться от оригинальной «Солтерры», однако, подробностей в Subaru  не приводят.

На этом фоне куда интереснее выглядит STI E-RA – электрический тысячесильный гиперкар, который разработали для установления своеобразного рекорда на Нюрбургринге – проехать круг за четыреста секунд.  Точная мощность силовой установки

При написании новости использовалась информация:
Drom

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