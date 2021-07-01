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1 июл 2021

Названа дата премьеры нового Subaru Outback

Названа дата премьеры нового Subaru Outback
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru Motor объявляет дату официальной премьеры абсолютно нового кроссовера Subaru Outback шестого поколения 2021 модельного года.

В своем новом прочтении флагман Subaru полностью изменился. Теперь и он построен на платформе нового поколения Subaru Global Platform (SGP), что не только позволило ему стать крупнее и просторнее, но и увеличило уровень активной и пассивной безопасности. Автомобиль оснащается двигателем Subaru Boxer нового поколения с непосредственным впрыском топлива. Бесступенчатая трансмиссия Lineartronic также получила ряд усовершенствований – в частности, был расширен диапазон передаточных чисел.

Собственно, сама дата - 15 июля 2021 года. Именно, в этот день автомобили будут доступны к заказу во всех официальных дилерских центрах Subaru России и на территории Республики Беларусь.

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