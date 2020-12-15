Первый электрокар Subaru увидит свет до 2025 года

Японская компания рассказала о своей первой электрической новинке. Ей станет некий среднеразмерный кроссовер, который разрабатывается совместно с компанией Toyota

Если вам, дорогие читатели Motorpage, захочется составить представление о внешности новинки, то посмотрите на концепт Evoltis. Скорее всего, серийное воплощение модели многое возьмет от него. Поговаривают, что и название концепта перейдет к серийному продукту. Что до технического исполнения, то кроссовер построят на платформе e-TNGA – совместной разработке инженеров Subaru и Toyota.

Есть некоторые сведения и о двигателе. Сам тип силовой установки не указывается, но обозначается отдача – 290 лошадиных сил и 500 километров запаса хода. Новинка должна стать первой ласточкой по полной электрификации модельного ряда компании, которая завершится к середине третьего десятилетия.