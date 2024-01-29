Появились некоторые подробности об обновленном Subaru Solterra

Компания Subaru подготовила небольшое обновление для электрического кроссовера Solterra. Теперь автомобиль может быстрее заряжаться и использовать функцию автопилота

Режим вождения Hands-Free (без рук), работающий в системе помощи водителю Subaru EyeSight, имеет свои нюансы использования. На Solterra данная функция будет работать при движении до 40 км/ч. Водителю необходимо только задавать траекторию движения при помощи поворотников. Режим автопилота доступен во всех комплектациях обновленного кроссовера.

Другой особенностью является улучшенное время зарядки. Теперь, как отмечает производитель, чтобы зарядить аккумулятор с 10% до 80% потребуется 35 минут. Это почти в два раза быстрее, чем на предыдущей версии. Сокращение времени зарядки удалось достичь благодаря улучшенной терморегуляции батарей.

Поскольку новые подробности были предоставлены североамериканским отделением Subaru, соответствующее обновление коснется полноприводной версии с двумя электродвигателями суммарной мощностью 215 л.с. Емкость аккумулятора осталось прежней - 72,8 кВт*ч. Запас хода достаточно небольшой, но как отмечают в компании, достаточный для повседневных нужд - 367 км.

