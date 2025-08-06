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6 авг 2025

Самый дорогой Subaru Prodrive P25 оценили в 930 000 долларов

Самый дорогой Subaru Prodrive P25 оценили в 930 000 долларов

На британской площадке Race Cars For You появился в продаже самый дорогой Subaru в истории. Этот уникальный Prodrive P25 выпустили в 2022 году в количестве всего 25 экземпляров и представляет собой современную интерпретацию культового раллийного болида Subaru Impreza WRC97

Prodrive P25 оснащен 2,5-литровым турбированным оппозитным мотором мощностью 400 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач. Привод – полный. Масса автомобиля – менее 1200 кг, что позволяет ему разгоняться до “сотни” менее чем за 3 с.

Кузов P25 окрашен в фирменный синий цвет и украшен эксклюзивными золотыми 19-дюймовыми колесными дисками Prodrive. Внутри установлены ковшеобразные сиденья с гоночными ремнями безопасности и каркас безопасности. Отделка выполнена из черно-синей экокожи. Стоимость такого автомобиля оценили в 930 000 долларов (примерно 75 000 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
robbreport

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