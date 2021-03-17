Автомобильный портал Motorpage
17 мар 2021

Subaru готовит что-то необычное

Subaru готовит что-то необычное
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания распространила необычный снимок - горный пейзаж, вдалеке которого мчится автомобиль. Снимок сопровождается фразой- something wild is coming

Итак, друзья, есть ли у вас какие-нибудь идеи относительно «грядущего дикого» (фраза переводится примерно так). Ладно, не будем мучить - похоже в Subaru решились на запуск нового бренда, а именно субаренда Wilderness. Слухи о нем начали распространяться довольно, но информация по запуску появилась только сейчас.

Предполагается , что Wilderness станет неким аналогом придворного тюнинг-ателье. Под данной маркой планируется производить серийные автомобили Subaru, но с адаптацией для серьезного бездорожья. Доработанное шасси, увеличенный дорожный просвет, шины со «злым» протектором - все это и многое другое будет представлено в будущих разработках. Официального подтверждения данной информации пока нет, однако, все раскроется уже к концу марта.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru XV:

Обновленный Subaru XV: подробности

26 февраля 2021
Subaru XV

В Россию едет новый Subaru XV

19 февраля 2021

Subaru создает суббренд

15 февраля 2021

Первый электрокар Subaru увидит свет до 2025 года

15 декабря 2020
Subaru Forester

Subaru начала продажи в России спортивного Forester

26 ноября 2020
Subaru BRZ (2022)

Представлен новый Subaru BRZ

19 ноября 2020

 Новости Subaru

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"
Infiniti Q60 - infiniti q60 (2016) смотрите, кто ушел
Тест драйв
12 марта 2021

Infiniti Q60
"Смотрите, кто ушел"
Audi A5 - audi a5 (2020) освежить и не испортить
Тест драйв
10 марта 2021

Audi A5
"Ребра и лазеры Audi A5 – освежить и не испортить"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) городские, тут за вами пришли
Тест драйв
08 марта 2021

Lada Niva Travel
"Городские, тут за вами пришли"

Написано новостей:

2 7 8 8 6