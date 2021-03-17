Subaru готовит что-то необычное

Японская компания распространила необычный снимок - горный пейзаж, вдалеке которого мчится автомобиль. Снимок сопровождается фразой- something wild is coming

Итак, друзья, есть ли у вас какие-нибудь идеи относительно «грядущего дикого» (фраза переводится примерно так). Ладно, не будем мучить - похоже в Subaru решились на запуск нового бренда, а именно субаренда Wilderness. Слухи о нем начали распространяться довольно, но информация по запуску появилась только сейчас.

Предполагается , что Wilderness станет неким аналогом придворного тюнинг-ателье. Под данной маркой планируется производить серийные автомобили Subaru, но с адаптацией для серьезного бездорожья. Доработанное шасси, увеличенный дорожный просвет, шины со «злым» протектором - все это и многое другое будет представлено в будущих разработках. Официального подтверждения данной информации пока нет, однако, все раскроется уже к концу марта.