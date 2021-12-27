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27 дек 2021

Subaru готовит электрический спорткар серии STI

Subaru готовит электрический спорткар серии STI
Автор фото: фирма-производитель

Уже в январе состоится токийский автосалон, где японские автопроизводители покажут перспективные разработки.  Особого внимания заслуживает компания Subaru, которая представит первый электрический спорткар

Откровенно говоря, одним автомобилем экспозиция Subaru ограничиваться не будет. Компания также представит  доработанные версии спортседана WRX S4 STI Performance, универсала Levorg STI Performance, купе BRZ STI Performance и профессиональный болид BRZ GT300.

Впрочем, именно электрический спорткар будет гвоздем программы.  К сожалению, подробностей о нем  на данный момент нет. Мы знаем лишь название - STI E-RA, которое является производным от имени популярного заряженного седана WRX STI и первого электрокара марки – модели Solterra.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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