Subaru готовит к дебюту новый электрический кроссовер

Модельный ряд Subaru скоро пополнится новым электрическим кроссовером под названием Trailseeker. Дебют модели состоится уже на этой неделе на автосалоне в Нью-Йорке

На данный момент в линейке Subaru только один электрокар Solterra, созданный в сотрудничестве с Toyota. Trailseeker, по всей видимости, также будет результатом этого партнерства и может оказаться «родственником» новой модели Toyota C-HR+, которая отличается увеличенным запасом хода, более лёгкой конструкцией и высокой мощностью.

По информации инсайдеров, Trailseeker получит силовую установку мощностью до 343 л.с., а запас хода составит около 480 км. Trailseeker станет одной из первых моделей Subaru, оснащенных разъемом NACS (North American Charging Standard), что обеспечит доступ к сети Tesla Supercharger. Ожидается, что начальная стоимость электрокроссовера составит примерно 35 000 долларов.