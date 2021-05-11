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11 май 2021

Subaru готовятся выпустить свой первый электромобиль

Subaru готовятся выпустить свой первый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Solterra- именно так будет называться новинка. Наименование выглядит символичным, так как переводится оно как "солнечная земля"

Аллюзии на энергию прямые, хотя доподлинно известно, что автомобиль не будет обладать солнечными батареями. Да, новинка  будет обычным электрокаром. Более того, автомобиль построят на платформе, которая разрабатывается с концерном Toyota.

Созданные на этой платформе электромобили могут обладать передним, задним или полным приводом. Правда, в отношении Solterra нет никакой конкретики. Представители марки заявляют, что автомобиль будет предлагаться и в полноприводном исполнении, а это значит, что нас ждут двухмоторные версии. Впрочем, характеристики до сих пор остаются нераскрытыми, собственно как и внешность машины. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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