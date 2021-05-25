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25 май 2021

Subaru Levorg назван самым безопасным японским автомобилем

Subaru Levorg назван самым безопасным японским автомобилем
Автор фото: фирма-производитель

Нет, не в мире, а лишь в рамках собственной страны. Соответствующее исследование было произведено Japan New Car Assessment Program — Японской национальной программой по оценке безопасности авто.

Итак, максимальное количество баллов, которое может заработать автомобиль после всех испытаний, 190 баллов.  Levorg, конечно же, максимума не заработал, но сильно приблизился к этому результату – 186 баллов.

Эксперты отметили отличную работу активных систем безопасности – ассистента экстренного торможения, контроля полосы и прочих ассистентов.  Также положительным образом было отмечено наличие подушки безопасности для пешехода.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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