Subaru Levorg назван самым безопасным японским автомобилем

Нет, не в мире, а лишь в рамках собственной страны. Соответствующее исследование было произведено Japan New Car Assessment Program — Японской национальной программой по оценке безопасности авто.

Итак, максимальное количество баллов, которое может заработать автомобиль после всех испытаний, 190 баллов. Levorg, конечно же, максимума не заработал, но сильно приблизился к этому результату – 186 баллов.

Эксперты отметили отличную работу активных систем безопасности – ассистента экстренного торможения, контроля полосы и прочих ассистентов. Также положительным образом было отмечено наличие подушки безопасности для пешехода.