Минтранс Японии продолжает расследование в отношение национальных автопроизводителей. Касается оно допущенного до финальной проверки качества продукции персонала. В начале допуск неуполномоченных на это сотрудников был обнаружен у Nissan, а сейчас соответствующие претензии предъявлены Subaru.

В Subaru говорят о том, что ответят на претензии Минтранса сегодня, 30 октября 2017 года. В компании подчеркивают, что персонал, проводивший окончательную проверку выпущенных автомобилей по своей квалификации даже превосходил требования госорганов, так как прошел не только теоретический курс, но и практический, по собственной инициативе Subaru. В компании говорят, что действительно, проверки могли проводить сотрудники, не имеющие соответствующих сертификатов, но лишь под контролем руководителей групп, которые такие сертификаты имеют.

В Subaru подчеркивают, что возможная проблема связана только с автомобилями, выпущенными для внутреннего рынка Японии. В компании не исключают, что организуют сервисную кампанию и отзовут несколько сотен тысяч автомобилей, но проблема касается только машин, проданных в Японии. Напомним, что Nissan остановил на 2 недели все свои заводы в Японии и объявил об отзыве 1,16 миллионов автомобилей на внутреннем рынке после таких же обвинений.

