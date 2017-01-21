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21 янв 2017

Subaru опубликовала новые цены моделей Outback и Forester

Subaru опубликовала новые цены моделей Outback и Forester
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба японской компании Subaru опубликовала новый прайс-лист и подробности новых комплектаций кроссоверов Outback и Forester 2017 модельного года.

С момента вступления в силу нового Технического регламента Таможенного союза все автопроизводители вынуждены оснащать свои автомобили для российского рынка отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. И иногда включение новой системы в комплектацию влияет на итоговый список оборудования и, следовательно, цену автомобиля. Так и произошло с японскими кроссоверами Subaru Forester и Outback.

Первый после всех изменений подешевел на 20 тысяч, до 1 699 000 рублей. За эти деньги будущий владелец получит новый японский кроссовер с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП. Однако, теперь базовый Forester поставляется с упрощенной системой климат-контроля, стальными колесами и без обогрева второго ряда кресел. Однако, более продвинутые версии автомобиля прибавили в цене от 10 до 100 тысяч, при этом 7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы теперь включен в список базового оборудования. Цена топовой комплектации осталась без изменений – 2 600 000 рублей.

Базовый кроссовер Outback, напротив, подорожал на 50 тысяч, до 2 449 000 рублей. Из списка стандартного оборудования пропал датчик дождя, электрический привод для кресла переднего пассажира, а вместо старых 18-дюймовых дисков теперь значатся 17-дюймовые. С другой стороны, все остальные комплектации кроссовера теперь поставляются с системой обогрева рулевого колеса. Кроме того, топовая модификация автомобиля стала дешевле на 100 тысяч, до 3 300 000 рублей, но лишилась аудиосистемы из 12-ти динамиков от фирмы Harman/Kardon.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВести, Авторевю, Autonews

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