Subaru остановила все заводы в Японии из-за COVID-19

Все предприятия Subaru на территории Японии закрывают в связи с нехваткой комплектующих и падением спроса на автомобили на фоне пандемии коронавируса

Так, например, заводы в префектуре Гумма временно приостановят работу в период с 11 апреля по 01 мая 2020 года. Это предприятия по сборке автомобилей, а также подразделения, отвечающие за выпуск двигателей и трансмиссий. Производство планируется возобновить 11 мая 2020 года, сразу после окончания официальных праздничных выходных в Японии в первую неделю мая.

Согласно официальной позиции корпорации это временная вынужденная мера и она вызвана перебоями в цепочке поставок между производителями комплектующих и сборочными предприятиями на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а так же снижением спроса на автомобили на фоне быстрого распространения COVID-19 по миру. Ранее, 23 марта 2020 года, Subaru уже закрыла свой завод в США.