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27 дек 2019

Subaru отзывает автомобили

Subaru отзывает автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru объявила о старте отзывной кампании, затрагивающей 42 149 экземпляров Forester, Tribeca, Legacy, Outback, Impreza и WRX

Как уточняет Росстандарт, речь идет о фронтальной подушке безопасности пассажира. Из-за дефекта газогенератора она может взорваться и по салону разлетятся металлические детали, которые могут травмировать окружающих. На отзываемых автомобилях бракованный газогенератор заменят на новый. Ремонт проведут бесплатно для владельцев.

Да, речь идет о тех самых бракованных подушках Takata, которые устанавливались на автомобили многих брендов, в том числе Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, BMW, Mazda и Ford. Отзывные кампании, связанные с дефектными подушками, проводятся последние шесть лет и охватывают более 12 брендов и 40-53 миллиона машин.

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