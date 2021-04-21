Subaru отзывает почти миллион машин из-за риска возгорания

Модели Impreza и Crosstreck, которая известна нам под наименованием XV, попали под массовый отзыв в США из-за угрозы возгорания.

Общей сложностью отзывается ровно 875 тысяч машин, произведенный в период с 2017 по 2019 год. Примерно половина из них попадает на сервис из-за неисправной катушки зажигания, на которую подается напряжение даже после остановки двигателя. Другая половина несет на себе брак по подвеске – у машин может ослабнуть и потеряться крепёж заднего стабили­затора поперечной устойчи­вости, что чревато авариями.

Соответственно, в качестве сервисных работ будут применены следующие меры – катушки заменят вместе с перепрошивкой блока управления двигателем, а крепежи будут проверены и затянуты (либо также заменены). Произойдет ли отзыв моделей в России – неизвестно.