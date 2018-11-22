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22 ноя 2018

Subaru показала подзаряжаемый гибрид

Subaru показала подзаряжаемый гибрид
Автор фото: фирма-производитель

Внешне автомобиль выглядит как обыкновенный XV, однако, внутри это совсем иной продукт. Хотя обычные гибриды  у японского бренда уже есть, подзаряжаемую версию показывают впервые

На самом деле автомобиль называется Subaru Crosstrek Hybrid. Скажем сразу, да, автомобиль может спокойно перемещаться на чистой электрической тяге. Правда, в таком режиме он проедет всего лишь 27 километров с максимальной скоростью  не выше ста километров в час.

Конечно же, подзаряжаемый гибрид создан для другого. В нашем случае, установка StarDrive имеет два электродвигателя. Один из электромоторов расположен между бензиновым двигателем и вариатором (выполняет функции стартера и генератора для подзарядки батареи). Второй используется для привода колёс, во время торможения переключается в режим рекуперации (вырабатываемая электроэнергия возвращается в сеть). То есть все завязано на повышенный запас хода, кстати  с полным баком топлива и зарядом батареи автомобиль проедет более 700 километров.

Что касается основной силовой установки, то здесь нас ожидает обычный двухлитровый «атмосферник», который был дефорсирован с 154 до 139 лошадиных сил. Новинку начнут продавать до конца года по цене в 27 тысяч долларов. На другие рынки, в том числе и к нам, автомобиль не доберется, так как спрос на такие модели минимален.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Авторевю

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