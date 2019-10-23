Subaru показала прототип нового универсала

Компания Subaru представила на домашнем автосалоне в Токио универсал Levorg нового поколения. На мотор-шоу был показан концепт будущей модели, но серийная версия практически не будет иметь от него отличий.

Levorg следующего поколения получил черты концепта Viziv Tourer, который был представлен на автосалоне в Женеве в прошлом году. В частности, универсал оснастили схожей решеткой радиатора и большими крыльями. Также универсал укомплектовали воздухозаборником на капоте и новыми фарами. Теперь переходим к технике.

Автомобиль построили на новой глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP). Levorg следующего поколения получил новый 1,8-литровый турбомотор. Мощность агрегата составляет около 270 лошадиных сил. Также универсал оснащается системой полного привода. Любопытно, что нынешний Subaru Levorg укомплектован 1,6-литровым бензиновым наддувным агрегатом мощностью 170 лошадиных сил. Также доступен 2,0-литровый мотор с отдачей 300 лошадиных сил. Оба двигателя работают с вариатором и полным приводом.



