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13 апр 2017

Subaru показала салон нового кроссовера

Subaru показала салон нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru привезла на мотор-шоу в Нью-Йорк концепт семиместного кроссовера Ascent, который станет серийным в следующем году и займет место флагмана линейки японской компании

Впервые концепт был показан на мотор-шоу в Лос-Андежелесе в ноябре прошлого года. Тогда он носил имя Subaru Viziv 7 SUV и о том, как выглядит интерьер кроссовера оставалось только догадываться.

Сейчас же Subaru показала салон автомобиля. Интерьер имеет двухцветное исполнение, у концепта полностью цифровая приборная панель, на центральной консоли расположился экран информационно-развлекательной системы и блоки управления климат-контролем и аудиосистемой.  Селектор «автомата» выполнен в виде джойстика. У концепта непривычная компоновка 2+2+3: то есть в первых двух рядах установлено по два сиденья, а на последнем — три.

Серийная версия кроссовера будет оснащаться новым «оппозитником» с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Производство кроссовера будет организовано на североамериканском заводе компании в Индиане.

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При написании новости использовалась информация:
Subaru

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