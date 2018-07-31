Subaru не часто радует новостями об инновациях, но на самом деле японцы постоянно работают над внедрением новых разработок. Так, компания находится в финальной стадии испытаний собственной системы автономного вождения

Ее «сердцем» станет комплекс активных систем безопасности EyeSight, который уже присутствует на ряде серийных моделей Subaru. В системе автономного вождения она будет дополнена радарами, электронными картами и высокоточным GPS-модулем.

При этом радары, которыми оснастят систему, смогут работать в любых погодных условиях и будут иметь круговой обзор: это поможет избежать боковых столкновений с другими транспортными средствами, велосипедистами и пешеходами при проезде перекрестков.

Кроме того, автономная система вождения от Subaru получит еще и функцию FRS (Face Recognition System). С помощью камеры, направленной в салон, она будет распознавать лицо водителя и автоматически активировать предустановленные настройки кресла, зеркал, мультимедийной системы и климат-контроля. В Subaru говорят, что FRS настолько продвинута, что способна учитывать даже возрастные изменения лица, не говоря уж об ином макияже или отращенной бороде.

Сейчас компания испытывает свои беспилотники на полигоне в Хоккайдо, который имитирует часть города с многополосными магистралями, перекрестками, внезапно возникающими препятствиями и т.д. Представить систему в Subaru планируют в 2020 году. Инженеры говорят, что она будет гораздо доступнее существующих и создаваемых систем конкурентов.

