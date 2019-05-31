Subaru построила багги

Американское отделение Subaru выступит спонсором команды Grabowski Brothers Racing во внедорожной гонке Baja 500. Выступать гонщики будут на багги Crosstrek Desert Racer, который является разработкой японского концерна

Багги Subaru Crosstrek Desert Racer называется так же, как и компактный кроссовер японской марки, который на нашем рынке известен под именем XV. Собственно, на этом все сходства с автомобилем заканчиваются. Интересная особенность - багги окрашен в фирменную ливрею раллийных Subaru — сочетание синего и золотистого.

Что касается техники, то багги оборудован 2,5-литровым атмосферным оппозитником, выдающим 304 лошадиные силы. Стоит отметить, что проект багги построен Subaru в сотрудничестве с мастерской Crawford Performance. Для японской марки этот проект станет очередной попыткой выйти за пределы ралли и ралли-кросса, для Crawford Performance — показать возможности нетурбированного оппозитника в самой протяженной внедорожной гонке Америки.