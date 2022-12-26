Subaru представит новую Impreza на автосалоне в Токио

Японский концерн поделился своими планами, касательно участия на автосалоне в Токио. Фирма представит несколько спорткаров для трека, но настоящей жемчужиной станет новая Impreza

Эту модель мир уже видел – в середине ноября была проведена глобальная презентация. На токийском же автосалоне нам покажут автомобиль в заводском тюнинге (версия STI). К сожалению, подробностей о доработках автопроизводитель не раскрывает. Также на стенде компании будет представлен и «заряженный» универсал Levorg.

Ранее о своей будущей экспозиции в Токио рассказала марка Nissan. Помимо готового к выпуску спорткара Z Customized компания покажет, к примеру, шестиколёсный кей-кар с премиальным уровнем оснащения.