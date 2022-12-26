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26 дек 2022

Subaru представит новую Impreza на автосалоне в Токио

Subaru представит новую Impreza на автосалоне в Токио
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн поделился своими планами, касательно участия на автосалоне в Токио. Фирма представит несколько спорткаров для трека, но настоящей жемчужиной станет новая Impreza

Эту модель мир уже видел – в середине ноября была проведена глобальная презентация.  На токийском же автосалоне нам покажут автомобиль в заводском тюнинге (версия STI). К сожалению,  подробностей о доработках автопроизводитель не раскрывает. Также на стенде компании будет представлен и «заряженный» универсал Levorg.

Ранее о своей будущей экспозиции в Токио рассказала марка Nissan. Помимо готового к выпуску спорткара Z Customized компания покажет, к примеру, шестиколёсный кей-кар с премиальным уровнем оснащения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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