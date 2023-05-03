Subaru превращает подушки безопасности в сумки

Из автомобильных компонентов давно делают разные бытовые предметы. Яркий пример – превратить двигатель в подставку для столешницы, впрочем, встречаются и необычные решения

В частности, компания Subaru недавно представила интересный аксессуар – сумку «шоппер». Особенность здесь заключается в том, что изделие сшито из той же самой ткани, что и подушки безопасности на автомобиле. Причем материал берут на с использованных подушек – ткань используется новая, но по какой-то причине не подходящая для самих защитных элементов.

Партнёром Subaru в изготовлении сумок выступает производитель автокомпонентов Toyoda Gosei. Эта же компания в сотрудничестве с Asics в начале года выпустила кроссовки, часть которых также сделана из упомянутой ткани.