Subaru приоткрыла завесу тайны над новым WRX

Спортивный седан, который укомплектуют новым 2,4-литровым оппозитным мотором, дебютирует до конца 2021 года

С движка и начнем. Итак, новый оппозитный мотор будет развивать около трехсот лошадиных сил. Причем эти показатели касаются только базовой версии. Заряженная модификация с индексом STI будет развивать более четырехсот лошадиных сил! В качестве трансмиссии будет использоваться вариатор, но машину можно будет заказать и на механике. WRX STI будет доступен только «на палке».

Что касается внешности, то она практически полностью будет повторять концепт Subaru Viziv Performace, который представили миру на Детройтском автосалоне еще в начале далекого 2017 года. В то же время сообщается, что машина сохранить фирменные черты вроде массивного воздухозаборника на крышке капота.