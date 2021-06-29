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29 июн 2021

Subaru приоткрыла завесу тайны над новым WRX

Subaru приоткрыла завесу тайны над новым WRX
Автор фото: фирма-производитель

Спортивный седан, который укомплектуют новым 2,4-литровым оппозитным мотором, дебютирует до конца 2021 года

С движка и начнем. Итак, новый оппозитный мотор будет развивать около трехсот лошадиных сил. Причем эти показатели касаются только базовой версии. Заряженная модификация с индексом STI будет развивать более четырехсот лошадиных сил! В качестве трансмиссии будет использоваться вариатор, но машину можно будет заказать и на механике. WRX STI будет доступен только «на палке».

Что касается внешности, то она практически полностью будет повторять концепт Subaru Viziv Performace, который представили миру на Детройтском автосалоне еще в начале далекого 2017 года. В то же время сообщается, что машина сохранить фирменные черты вроде массивного воздухозаборника на крышке капота.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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