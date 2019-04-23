Subaru проводит масштабную отзывную кампанию

Компания Subaru объявила о двух крупных кампаниях по отзыву автомобилей в России. Все работы в обоих случаях будут осуществляться бесплатно для владельцев

В первом случае речь идёт о 12723 моделях Impreza, XV, Forester и BRZ, которые были проданы в 2012–2014 годах. Как сообщает Росстандарт, причина отзывной кампании — возможные проблемы с клапанными пружинами двигателей.

Что касается второй кампании, то здесь в сервис-центры отправят 39 320 автомобилей Impreza, WRX, WRXSTI, XV, Forester, реализованных в 2009–2016 годах. У отзываемых машин заменят выключатели стоп-сигналов на модифицированные. «Причиной отзыва является газообразный силикон, который потенциально может попасть в автомобиль с различными потребительскими товарами (кондиционер для белья, влажные салфетки, дезодорант, спрей для волос, крем для рук, солнцезащитный крем), может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости», — объяснили в Росстандарте.