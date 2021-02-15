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15 фев 2021

Subaru создает суббренд

Subaru создает суббренд

Под ним будут продаваться автомобили с особой степенью подготовки для покорения просторов без нормальных дорог

Японский концерн готовится представить на рынке очередной бренд – Wilderness. Наиболее близкий перевод на русский -  «глушь». Несложно догадаться, что бренд несет в себе некое приключенческое назначение. Так и будет – машины под данной маркой будут предназначаться для покорения бездорожья.

Первой же ласточкой станет Outback, который уже не раз замечали на тестах. Изменения сведутся к перетряхиванию подвески и увеличению дорожного пространства, а также установки защитных пластиковых панелей на кузов. Двигатель останется неизменным, так что в движение первый автомобиль от Wilderness будет знакомый оппозитный мотор 2.4 мощностью в 264 лошадиные силы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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