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19 фев 2019

Subaru везет в Женеву новый кроссовер

Subaru везет в Женеву новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Японский производитель едет на автосалон не с пустыми руками. Помимо пары автомобилей на электрической тяге, Subaru представит новый кроссовер Viziv Adrenaline, тизерное фото которого было опубликовано компанией совсем недавно

Информации по автомобилю крайне мало.  Можно сказать, что нам покажут небольшой трехдверный кроссовер с внушительным дорожным просветом. С большой долей вероятности он будет оснащен обычным двигателем внутреннего сгорания. Косвенно на это намекают две вещи. Во-первых, в выпуклом капоте Viziv Adrenaline есть вырезы, характерные для машин с ДВС. Во-вторых, использование в названии модели слова «адреналин» указывает на то, что перед нами заряженный кроссовер, который впоследствии может получить индекс STI.

Ясно одно - мы увидим определенно нетривиальный автомобиль. Здесь есть и интересный дизайн, и различные технологические «фишки». Например,  боковых зеркал у автомобиля нет- они заменены камерами заднего вида. В любом случае все подробности станут известны совсем скоро.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Коммерсант

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