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26 окт 2017

Subaru Viziv Perfmonace: таким будет новый WRX?

Subaru Viziv Perfmonace: таким будет новый WRX?
Автор фото: фирма-производитель

«Ну когда же? Когда?», — не устают повторять фанаты Subaru, ожидая полностью новое поколение спортседана WRX. Первое представление об этой модели можно составить по концепту Viziv Perfomance, который компания привезла на автосалон в Токио.

Предтеча следующего поколения WRX представляет собой седан старательно маскирующийся под купе. Дизайн концепта выполнен в фирменной стилистике Dymnamiс X Solid и купе с очень агрессивной внешность длиной 4630 мм получилось на славу.

Мощный передний бампер с хищными воздухозаборниками, расширенные угловатые крылья, короткие свесы, фирменный воздухозаборник в капоте, 20-дюймовые колеса, крыша из углеволокна… Если заменить камеры на обычные зеркала, да избавиться от некоторых бутафорских элементов — перед нами практически готовая серийная модель. На рынке она появится если не в следующем году, то уж точно в 2019-м.
Subaru, пусть и маленькая компания и ей не хватает технологий, но ей тоже есть чем похвастать: комплекс систем EyeSight с бинокулярными камерами ни в чем не уступает аналогам с кучей радаров и камер у конкурентов.

Силовые установки? О них в Subaru молчат. Но следующее поколение WRX однозначно сохранит в своей гамме традиционный бензиновый двигатель с турбонаддувом. Не исключено и появление гибридной версии.

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Subaru

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