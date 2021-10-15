Subaru WRX превратится в универсал

За свою четырнадцатилетнюю историю автомобиль снова сменит тип своего кузова – из седанов превратится в универсал!

А ведь в первом и втором поколении автомобиля такой кузов был! К сожалению, мощный WRX-универсал исчез из гаммы в 2007 году, когда модель еще называлась Subaru Impreza WRX и ее второе поколение уступило место третьему. Но теперь такой автомобиль возвращается в гамму! Универсал Subaru WRX Sportwagon анонсирован в далекой Австралии, и предлагаться он будет только для этого рынка.

Если взглянуть на фото можно удивиться – насколько WRX универсал похож на другую модель концерна – на Leworg за исключением, разумеется, пары отличий вроде бамперов и колесных дисков. В сходстве нет ничего удивительного – обе машины практически полностью унифицированы между собой. То есть здесь используется турбомотор 2.4 на 275 лошадиных сил, вариатор и полный привод.