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26 май 2021

В России объявлен массовый отзыв Subaru

В России объявлен массовый отзыв Subaru
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн отзывает 7248 экземпляров кроссоверов XV и Forester, которые были выпущены в период с 2017 по 2019 год. В чем кроется проблема?

Ослабление болтов крепежа заднего стабилизатора – вот причина отзывной компании. Дело в том, что при ослаблении может появляться сторонний шум, а в дальнейшем болты могут попросту выпасть, а крепеж повредит окружающие детали вроде тормозных трубок.

Соответственно, мера по устранению проблемы будет следующей – проверка болтов и установка новых (при отсутствии). Все работы произведут бесплатно для владельцев. Их, в свою очередь, уведомят дилерские центры. Присутствует и традиционная возможность узнать о сервисной акции самостоятельно – через Росстандарт, сверив Vin-код своего «четырехколесного друга» со списком отзываемых машин.

При написании новости использовалась информация:
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