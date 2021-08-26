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26 авг 2021

В Subaru воскресят WRX-универсал

В Subaru воскресят WRX-универсал
Автор фото: фирма-производитель

Subaru намерена возродить пятидверную версию WRX.  Однако в ее основе будет находиться не классическая Impreza, а совсем другая модель!

В качестве донора здесь будет использоваться Subrau Levorg «Levorg зарекомендовал себя как нишевый универсал с высокими характеристиками и превратится во что-то немного другое» - цитируют СМИ заявление представителей марки. По предварительным данным, новинка получит двигатель 2.4 на 290 лошадиных сил.

Напомним, что под капотом обычного универсала находится скромный двигатель 1.8. Его мощность – 177 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с вариатором, но заряженный автомобиль могут оборудовать и механической трансмиссией.  Дата выхода модели остается неизвестной.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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