В Subaru воскресят WRX-универсал

Subaru намерена возродить пятидверную версию WRX. Однако в ее основе будет находиться не классическая Impreza, а совсем другая модель!

В качестве донора здесь будет использоваться Subrau Levorg «Levorg зарекомендовал себя как нишевый универсал с высокими характеристиками и превратится во что-то немного другое» - цитируют СМИ заявление представителей марки. По предварительным данным, новинка получит двигатель 2.4 на 290 лошадиных сил.

Напомним, что под капотом обычного универсала находится скромный двигатель 1.8. Его мощность – 177 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с вариатором, но заряженный автомобиль могут оборудовать и механической трансмиссией. Дата выхода модели остается неизвестной.