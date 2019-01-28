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28 янв 2019

В Subaru возобновили работу

В Subaru возобновили работу

На прошлой неделе компании Subaru пришлось остановить работу своего завода из-за найденного в некоторых моделях дефекта гидроусилителя рулевого управления. Данное решение спровоцировало серьезное падение акций компании, однако по последней информации концерн собрался с духом и готов снова приступить к работе

Информационное агентство Kyodo сообщает, что сегодня работа завода возобновилась. Концерн закупил новые компоненты без дефектов и уже поставляет их на сборочные линии. Также в настоящее время Subaru изучает вопрос о проведении отзывной кампании. Несмотря на недавний инцидент, компания готова достичь показателя в  650 тысяч собранных автомобилей за этот год.

Напомним, что вынужденный простой в работе завода затронул производство порядка 20 тыс. автомобилей, а сам дефект был обнаружен на моделях Forester, Impreza и XV.  Интересно, что  компания так и не сообщила о причинах появления дефектов. Кроме того, продолжается проверка второго производства Subaru, которое находится в США. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, ТАСС

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