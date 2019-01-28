В Subaru возобновили работу

На прошлой неделе компании Subaru пришлось остановить работу своего завода из-за найденного в некоторых моделях дефекта гидроусилителя рулевого управления. Данное решение спровоцировало серьезное падение акций компании, однако по последней информации концерн собрался с духом и готов снова приступить к работе

Информационное агентство Kyodo сообщает, что сегодня работа завода возобновилась. Концерн закупил новые компоненты без дефектов и уже поставляет их на сборочные линии. Также в настоящее время Subaru изучает вопрос о проведении отзывной кампании. Несмотря на недавний инцидент, компания готова достичь показателя в 650 тысяч собранных автомобилей за этот год.

Напомним, что вынужденный простой в работе завода затронул производство порядка 20 тыс. автомобилей, а сам дефект был обнаружен на моделях Forester, Impreza и XV. Интересно, что компания так и не сообщила о причинах появления дефектов. Кроме того, продолжается проверка второго производства Subaru, которое находится в США.