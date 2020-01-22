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22 янв 2020

Водители и пассажиры Subaru достигнут бессмертия

Водители и пассажиры Subaru достигнут бессмертия

Компания Subaru собирается добиться нулевой смертности при ДТП в автомобилях марки. Дедлайн назначен на 2030 год

Впервые о создании машин, в которых при авариях перестанут погибать люди, заявила компания Volvo. В 2012 году для этого была запущена программа Vision 2020. Помимо работ над активными системами безопасности, шведы установили на своих машинах принудительное ограничение скорости на уровне 180 км/ч. Что же касается Subaru, то японский концерн будет достигать благой цели путем  модернизации комплекса EyeSight со стерео¬камерами. Напомним, на нынешних моделях марки система оснащена активным круиз-контролем с функцией автоторможения и слежением за разметкой.

Также Subaru объявила о программе масштабной электрификации автомобилей. К 2030 году 40 процентов глобальных продаж придётся на гибридные и полностью электрические машины. К первой половине 2030 года каждая модель будет иметь версию с электро¬мотором.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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