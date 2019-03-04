Звезды тоже ошибаются

Subaru готовит самый большой в своей истории отзыв автомобилей. Под сервисную кампанию попадет около 2,3 миллионов автомобилей по всему миру из-за проблем со стоп-сигналами

В последнее время концерн Subaru преследует череда неудач. То компания пережила ряд проверок после обвинений в умышленном занижении показателей выбросов вредных веществ и уровня расхода топлива, которые сопровождались обысками в штаб-квартире в Токио, то приходилось останавливать конвейер почти на две недели из-за обнаружения дефекта в рулевом управлении некоторых моделей. В конце концов, все напасти привели к тому, что аналитики прогнозируют рекордно низкий показатель прибыли.

По всей вероятности, эти прогнозы лишь усилятся, ибо компания объявила очередной отзыв, теперь, правда, мирового масштаба. Subaru планирует отозвать около 2,3 млн. автомобилей по всему миру. Под сервисную кампанию попали популярные модели Impreza и Forester, проданные в период с 2008 по 2017 годы. У них обнаружился дефект стоп-сигналов, который может привести к проблемам с зажиганием.