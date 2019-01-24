Звездный кризис

Компания Subaru несет серьезные убытки. Концерну пришлось остановить производство по причине обнаружения дефектов в автомобилях

На единственном автомобильном заводе Subaru в Японии полностью прекращены работы. Причиной стал дефект, который был найден в механизме гидроусилителя руля некоторых моделей. В результате акции шестого по величине автопроизводителя Японии упали почти на 7%. По сообщению компании, дефект затронул модели Forester, Impreza и XV. Правда, производство иных моделей также было остановлено, так как сборочная линия едина для всех моделей.

Автомобили, у которых может обнаружиться данный дефект, были произведены на заводе в Японии в период с конца декабря 2018 года по 16 января 2019 года. Важное замечание - в Subaru до сих пор не выяснили причину неисправности усилителей руля. Кроме того, началась проверка и второго производства Subaru, находящегося в США. В компании заявили, что еще не знают, как остановка производства отразится на доходах, которые падают третий раз за последний год. Недовыпуск автомобилей достиг 10 тыс. штук, и уже начались задержки поставок клиентам.